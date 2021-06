Calciomercato, ufficiale il ritorno di Buffon al Parma

PARMA (ITALPRESS) - Ora è ufficiale: Gianluigi Buffon torna a Parma. La società ducale ha comunicato la notizia in un video pubblicato su Twitter, in cui il 43enne portiere di origine toscana, nei panni di Superman, entra in campo, scava una buca all'interno della porta e trova un baule con dentro la vecchia maglia del Parma, una tuta da Superman e alcune foto del passato. "Ok ragazzi, ci sono - dice Buffon al telefono alla fine del video - Sono tornato". "È tornato al suo posto - scrive il Parma nel tweet - È tornato a casa". Buffon ha iniziato la carriera al Parma nella stagione 1995-1996, rimanendo con i ducali fino al 2000-2001 e collezionando 220 presente. Quindi il passaggio alla Juventus per 19 stagioni (685 gare totali) intervallate da un anno al Paris Saint-Germain (2018-2019). Sono 146, record, le sue presenze in maglia azzurra, con cui ha vinto il Mondiale del 2006. (ITALPRESS). pal/gm/red 17-Giu-21 12:32