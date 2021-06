Autostrade: Meloni, 'basita da trattativa con Benetton'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Vedo la trattativa con i Benetton sulla vicenda Autostrade e resto basita. Noi abbiamo ripreso la gestione di Autostrade attraverso Cdp dopo che di fatto si era consegnato un monopolio a Benetton, che stavano seduti su un pozzo di petrolio ed essendo un monopolio non avevano interesse a investire. Ora Cdp paga Benetton per riavere indietro la gestione di un qualcosa che appartiene allo Stato. Prima mettano in sicurezza rete, lo abbiamo chiesto anche a Mario Draghi, e poi semmai riprendiamo la gestione. Tutto questo perchè i 5 stelle ci dovevano liberare dai potentati economici...". Lo dice Giorgia Meloni a Diritto e Rovescio su Rete4.