Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sono sconcertato dalla diffusione delle immagini del drammatico incidente della Funivia del #mottarone. Lo dico da parlamentare, da uomo originario di quei luoghi e da privato cittadino. Il dolore delle persone va rispettato, mentre in questa società lo trasformiamo in show. No!". Lo scrive su twitter Enrico Borghi del Pd.