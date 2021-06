Tip e Talent Garden insieme per formare i migliori giovani del digitale

TIP Tamburi Investment Partners S.p.A. investe su talento e innovazione mettendo a disposizione 10 borse di studio per il Master in User Experience Design e il Master in Digital Marketing di Talent Garden Innovation School, la scuola internazionale per la crescita professionale di Talent Garden, la più grande piattaforma per l’innovazione e la formazione digitale in Italia.

Si tratta di due tra i percorsi di studio più richiesti nell’ambito delle nuove professioni digitali che rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta formativa della Talent Garden Innovation School che ad oggi ha già formato oltre 350 studenti in questi ambiti.

Entrambi i Master partiranno nell’ ottobre 2021, saranno full-time e strutturati in lezioni online della durata di 10 settimane alle quali seguirà un percorso di Career Boost di 3 settimane che accompagnerà gli studenti per consolidare le competenze necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro, connettendoli - grazie ad attività quali mentorship, workshop, networking ed assessment - con le migliori aziende e i professionisti del digitale che fanno parte del network Talent Garden, unico nel suo genere.

Attraverso il finanziamento delle borse di studio, TIP punta a far acquisire ai giovani le competenze richieste dal mercato del lavoro, spendibili in vari contesti, e che grazie alla qualità della formazione offerta possono trovare implementazione diretta al termine degli studi: il 93% degli studenti che frequentano i Master della Talent Garden Innovation School trova un’occupazione entro sei mesi dal termine dei corsi.