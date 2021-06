Scuola: Bianchi, 'piano vaccinale giovani via necessaria per rientro in sicurezza'**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Sul piano vaccinale per i più giovani, "ricordo che larga parte del personale scolastico è già stato vaccinato, e si procederà secondo le indicazioni del Ministero della Salute, tenuto conto dell’andamento del contagio e dei riscontri scientifici che via via si definiranno". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenendo al question time alla Camera dei deputati ed ha aggiunto: "Anche su questo posso garantire il pieno e totale impegno, non solo mio ma di tutto il Governo, convinti che questa sia la via comunque necessaria per giungere ad un rientro in piena sicurezza".