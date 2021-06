Roma: Soprintendenza, Santa Croce in Gerusalemme apre la Festa della Musica (3)

(Adnkronos) - Le scuole di musica sono uno dei fulcri per il sostegno culturale dei ragazzi, anche nel periodo in cui le attività erano bloccate per l’emergenza sanitaria. Attraverso un intenso lavoro, le strutture hanno sostenuto i giovani nei loro percorsi, di formazione e condivisione artistica anche quando la separazione fisica lo impediva, con un articolato piano di didattica a distanza che rispettasse i valori esperienziali degli allievi.

La manifestazione avverrà nel rispetto delle misure in atto per il contenimento del contagio. Il programma è disponibile su www.cosmomusica.org oltre al “modulo di registrazione” consigliato da compilare per agevolare tutte le procedure di accesso agli eventi.