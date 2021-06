Roma: Miccoli, 'Marcucci su informi su Spin time, chieda a elemosiniere Papa'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Andrea Marcucci, relativamente a Spin Time, parla di cose che non conosce. Comunque faccia una telefonata a monsignor Konrad Krajewski l'elemosiniere di Papa Francesco, che conosce bene la situazione. Chi conosce Roma, sa bene che il confronto tra i candidati a Sindaco della Capitale, che si è tenuto in quello spazio sociale, è stato un bel segnale. Marcucci rispetti la storia recente della città e l'intelligenza dei romani". Così in una nota Marco Miccoli, risponde ad Andrea Marcucci che aveva criticato il confronto tra i candidati svoltosi nello stabile occupato di Spin Time.