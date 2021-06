Putin: "Per Biden killer? Soddisfatto da sua spiegazione"

(Adnkronos) - Joe Biden "ha fornito una spiegazione che io ho trovato soddisfacente". Così Vladimir Putin ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se nel vertice appena concluso fosse stato toccato il tema dell'appellativo "killer" che gli era stato rivolto in un'intervista dal presidente Usa. "Ho visto di persona che Biden è una persona di grande esperienza", ha detto Putin, sottolineando che il faccia a faccia con il presidente Usa è durato due ore. "Non si hanno conversazioni così lunghe con tutti i leader", ha detto Putin. Biden, ha concluso il presidente russo, "è molto diverso dal presidente Trump".

"No, non mi ha invitato alla Casa Bianca, credo che per questi incontri e visite ci debbano essere le condizioni giuste", ha rimarcato Putin. Il presidente russo ha sogghignato quando un giornalista gli ha chiesto di Aleksei Navalny. "Il cittadino che ha citato - ha detto ancora una volta rifiutandosi di pronunciare il nome del dissidente- ha violato deliberatamente la legge".

"Ha lasciato il Paese per farsi curare, e non appena ha lasciato l'ospedale, ha violato la legge non facendosi vedere dalle autorità come era richiesto nel quadro dei suoi procedimenti giudiziari, questa conferenza stampa non ci consente di entrare nei dettagli", ha precisato sottolineando che la Russia "segue solamente la legge russa" e non le richieste di altri Paesi.

Biden, ha aggiunto Putin, "ha sollevato la questione dei diritti umani, ne abbiamo parlato su sua iniziativa". "Nelle città americane ogni giorno vengono uccise persone", ha affermato, parlando di Biden che lo aveva definito un assassino ed escludendo che il leader di un Paese possa essere responsabile di tutte le azioni violente che vi si registrano. Putin ha inoltre citato le uccisioni dei civili in Afghanistan nel quadro di operazioni militari o la violazione dei diritti civili a Guantanamo.