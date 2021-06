Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Domani sarò in piazza con le associazioni di donne per dire no all'allontanamento di minori per alienazione parentale. La Pas(Sindrome di Alienazione Parentale) è stata rigettata dall'Oms ma continua a essere usata nei tribunali nelle cause di separazione, con danno per minori e madri. #laPasnonesiste". Così su Twitter Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche.