Maturità: preside Virgilio, 'a Milano tutto ok, clima positivo e no rischio aumento bocciature'

Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Il primo giorno della maturità 2021, a Milano, si è svolto senza particolari criticità, in un clima generalmente positivo. Nessun particolare ritardo per le procedure anti Covid e nessun elemento che possa far pensare ad un aumento delle bocciature. Questo il bilancio della prima giornata di esami secondo il preside del liceo milanese Virgilio, Roberto Garroni, che all'Adnkronos spiega: "Tutto è andato molto bene, l'organizzazione è stata regolare senza particolari criticità né ritardi, anche perché con la gestione delle procedure anti Covid ormai siamo abituati. Del resto, la prova del fuoco era l'anno scorso, quando non sapevamo come sarebbe andata, ma questa volta non abbiamo avuto nessun problema particolare".

Oltre alle 15 classi del liceo di cui è preside, il Virgilio, Garroni è nella commissione di un istituto professionale, il Bertarelli Ferraris, con classi composte da studenti che hanno affrontato il percorso regionale di licenza professionale e poi hanno deciso di completare l'anno integrativo per ottenere la maturità. In entrambi i casi, "dal punto di vista dei ragazzi, della loro preparazione e del loro stato d'animo, certamente due anni di Dad si sono fatti sentire -osserva-; in ogni caso noi abbiamo ammesso con una manica un pochino più larga, com'era giusto che fosse, tranne chi si è autoeliminato, cioè chi ad esempio aveva otto insufficienze o altri che hanno interrotto il percorso e non sono più venuti. La mia impressione -avverte il preside- è che nella valutazione dei ragazzi, i professori abbiano tenuto in conto tutti gli aspetti e che sostanzialmente non ci sarà un rialzo dei tassi di bocciatura rispetto a due anni fa". Poi bisognerà aspettare di vedere i dati dell'ufficio scolastico territoriale perché "qualche sorpresa negativa, specie nei professionali, probabilmente ci sarà".