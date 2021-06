Euro 2020, Italia-Svizzera 3-0: azzurri agli ottavi

(Adnkronos) - L'Italia batte la Svizzera 3-0 ed è già agli ottavi di finale di Euro 2020. La doppietta di Locatelli, a segno al 25' e al 51', e il gol di Immobile (89') regalano il successo alla Nazionale di Mancini nella sfida di Roma, valida per la seconda giornata del Gruppo A. Con 6 punti dopo 2 gare, gli azzurri hanno già staccato il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Domenica, sempre allo stadio Olimpico, match con il Galles per chiudere il girone: basta un pareggio per blindare il primo posto.

Pronti, via e le due squadre iniziano il match a viso aperto. La Svizzera cerca di spingere sin dal calcio d'inizio, l'Italia affonda con Berardi alla prima occasione: ritmo alto, formazioni che si allungano e spazi invitanti. Gli azzurri provano a innescare Spinazzola, strepitoso sulla fascia sinistra contro la Turchia, gli elvetici si affidano agli strappi di Embolo. Si va avanti a fiammate, ma i portieri sono inoperosi nel primo quarto d'ora.

L'equilibrio potrebbe saltare al 19', quando Chiellini vince il duello a sportellate nel cuore dell'area svizzera sul corner da sinistra. Il capitano azzurro salta per colpire di testa, il pallone rimane nei paraggi: sinistro potente e gol, tutto inutile per un fallo di mano. Passano 5 minuti e la partita del difensore della Juve finisce: problema muscolare, serve il cambio ed entra Acerbi.

L'Italia non si scompone, continua a spingere e sfonda. Locatelli avvia l'azione innescando Berardi, che sulla fascia destra affonda e mette al centro un pallone d'oro. Locatelli piomba a rimorchio e appoggia in rete: 1-0 al 25'. Il gol spezza in due la partita, che riprende con un copione diverso. La Svizzera deve aprirsi ancor di più e presta il fianco alle offensive azzurre. Al 33' Insigne prova a fare centro con un lob, serve il salvataggio di Akanji per evitare il raddoppio. Berardi da una parte e Spinazzola dall'altra continuano a spingere, tenendo in allerta la retroguardia avversaria. Al 42' Immobile, innescato da Insigne, chiama Sommer all'intervento. Dall'altra parte, Donnarumma resta a guardare: l'1-0 alla fine del primo tempo è ampiamente meritato per l'Italia.

Il secondo tempo si apre ancora nel segno di Locatelli. Il centrocampista al 51' riceve palla all'altezza dei 20 metri, controlla e spara di sinistro: palla all'angolino, Sommer impietrito e 2-0. La Svizzera accusa il colpo, fatica a reagire e si rende pericolosa per la prima volta dopo un'ora abbondante di gioco. Gavranovic allarga in area sulla sinistra, Zuber calcia di destro e chiama Donnarumma al primo intervento della serata. L'Italia gioca in scioltezza, Mancini può permettersi anche di gestire le energie del gruppo: fuori Berardi e Insigne, dentro Toloi e Chiesa per l'ultima porzione di gara. All'86' con la standing ovation per Locatelli, protagonista assoluto della serata. All'89' il tris è completo. Immobile fa centro e si iscrive alla festa, 3-0 e Italia agli ottavi di finale.