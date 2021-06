Dopo Trump, perché non chiudere gli account social a Elon Musk?

E se fosse giunto il momento di bloccare l'account Twitter di Elon Musk, dopo quello di Donald Trump? L'ennesimo cinguettio del magnate sudafricano ha prodotto una corsa al rialzo del valore dei Bitcoin dopo un mese in apnea. Da dicembre il patron di Tesla ha causato oscillazioni di mercato, su una criptovaluta già di per sé instabile, che ha portato a un saliscendi per oltre il 50% del valore. Numeri che non si vedevano, soprattutto se originati da un unico uomo, dai tempi di Mansa Musa. Si tratta dell'imperatore del Mali, secondo gli studiosi persona più ricca della storia dell'umanità, il quale un bel giorno decise di donare talmente tanto oro alle popolazioni che visitava da determinare una bolla inflazionistica che durò per mesi interi.

Oggi Musk fa lo stesso: gioca al piccolo alchimista perché si è reso conto che Tesla non sta funzionando. Costa troppo, ha dei problemi (scrivere per conferma a chi si è affidato al pilota automatico e si è ritrovato stampato contro un palo), non è più così innovativa, ormai sopravanzata da Volkswagen lato "hardware" e da Waymo (che poi fa parte di Alphabet) per quanto riguarda il mondo software. Il magnate sudafricano si diverte: si fuma le canne in diretta, poi si accorge di averla fatta grossa e allora annuncia di avere la sindrome di Asperger. Anche Greta THunberg ce l'ha, e chissà quanti altri milioni di persona, ma nessuno l'ha mai usato come lasciapassare per dire qualsiasi cosa.

Musk è soprattutto attento ai propri interessi: ha siglato un piano di "compensazione", come lo chiamano negli Usa, che potrebbe fruttargli 30 miliardi nei prossimi cinque anni. La sua "annuncite" gli ha permesso di diventare - seppur per un breve periodo - l'uomo più ricco del mondo. Di quintuplicare la sua ricchezza personale. Di dimostrare che nella Silicon Valley non conta tanto che cosa produci, ma come ti sai vendere.

E dunque, sì: togliere i social a Musk, mettere il mondo al riparo da altre bolle, da altre speculazioni, da una nuova ondata di spregiudicati Gordon Gekko che oltretutto possono operare nell'anonimato della loro cameretta. Nerd pronti a tutti per riscattarsi. Musk è pericoloso, diciamolo una volta per tutte.