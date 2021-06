(Adnkronos) - Sono 66 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 16 giugno. Si registra un altro morto, che porta a 1.214 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

In aumento di 411 unità i guariti. Il bollettino, inoltre, registra -346 attualmente positivi, -338 in isolamento, -8 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10).