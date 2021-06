Arte: ritratto di Hockney dipinto da Freud all'asta per 17 milioni di dollari

Londra, 16 giu. - (Adnkronos) - Un ritratto di David Hockney realizzato da Lucian Freud, due titani dell'arte contemporanea del Regno Unito, sarà presentato nell'imminente asta serale di arte britannica moderna di Sotheby's a Londra, in programma il 29 giugno, con una stima di 8-12 milioni di sterline (11-17 milioni di dollari).

Il ritratto, dipinto nel 2002 quando Freud aveva 80 anni e Hockney 65, è stato esposto nella retrospettiva di Freud del 2012 alla National Portrait Gallery di Londra. Raffigura un primo piano del volto di Hockney, mentre guarda candidamente verso lo spettatore.

I due artisti si incontrarono per la prima volta nel 1962 quando Freud era già affermato e Hockney era ancora uno studente. Per il dipinto, Hockey si è seduto per Freud per oltre cento ore nel corso di quattro mesi come modello, tra la primavera e l'estate del 2002. L'opera è stata venduta per la prima volta da Acquavella Galleries, la galleria che rappresentava Freud, a un collezionista di New York per un prezzo di 3 milioni di sterline. Nel 2015 è stato venduto privatamente all'attuale proprietario, che ora metterà il ritratto per la prima volta all'asta.