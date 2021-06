Suez, acquisisce Aria Technologies e alza know how su qualità aria

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il Gruppo Suez annuncia l'acquisizione Aria Technologies - società europea di punta nel campo della modellazione numerica della qualità dell'ariae dei cambiamenti climatici, nell'operazione sono comprese anche le sue consociate tra cui Arianet a Milano. Questa operazione, spiega il Gruppo Suez, "permetterà di sviluppare soluzioni d’avanguardia per il monitoraggio integrato e trattamento degli inquinanti, degli odori e gas a effetto serra e di rispondere ai bisogni crescenti dei clienti, enti pubblici e industrie, in materia di salute e di urgenza climatica".

Aria Technologies e Arianet, società pioniere dedicate allo studio dell'ambiente atmosferico e in particolare alla simulazione numerica della dispersione degli inquinanti atmosferici, supportano i loro utenti con soluzioni di analisi metereologica, calcoli di dispersione atmosferica delle emissioni industriali, urbane e regionali e valutazione dei rischi sanitari associati. Il know-how pluridecennale delle società, sottolinea ancora il Gruppo, contribuirà ad arricchire la gamma di soluzioni Suez AirAdvanced grazie ad un polo di competenza in meccanica dei fluidi, meteorologia, chimica dell'atmosfera, informatica applicata, banche dati e sistemi informativi geografici in Italia e all’estero.

"Il principale rischio ambientale per la salute in Europa è rappresentato dall'inquinamento atmosferico responsabile di oltre 400.000 decessi all'anno e ha inoltre conseguenze negative dirette sull'ambiente. In Italia, la qualità dell’aria nella Pianura Padana ad esempio, richiede interventi urgenti e innovativi per tutelare la salute degli abitanti" osserva Aurélia Carrère, amministratore delegato di Suez in Italia e responsabile del Polo Aria e Clima del Gruppo Suez. "Questa acquisizione - aggiunge- permetterà di accelerare in Italia soluzioni all’avanguardia in questo campo. Sono lieta di accogliere i team di Aria Technologies e Arianet che con la loro elevata professionalità, completeranno il know-how di Suez in Italia".