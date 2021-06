Euro2020, Ungheria-Portogallo 0-3 con doppietta di Ronaldo

(Adnkronos) - Il Portogallo supera la resistenza di una buona Ungheria nel finale e si impone 3-0 a Budapest nel girone più duro di tutto l'Europeo. La formazione lusitana dopo aver sbagliato diverse occasioni nel primo tempo, si rifà nella ripresa grazie alla rete all'84' di Raphael Guerreiro, e la doppietta di Cristiano Ronaldo all'87' su calcio di rigore per un fallo in area su Rafa Silva e al 92' dopo una bella combinazione in area. Per la squadra di Marco Rossi inizia male l'avventira agli Europei, ora l'attendono le altre due durissime sfide con Francia e Germania che si incontrano questa sera.