Covid: Fontana, 'stop Az per tutti in Lombardia non sarebbe problema'

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Il vaccino Astrazeneca bloccato per tutti? "Le conseguenze in Lombardia sarebbero abbastanza limitate. La gran parte delle fasce d'età coinvolte che potevano utilizzarlo sono state coperte". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Mattino Cinque. In Regione non ci sono dosi inutilizzate. "No, per ora non abbiamo accumulato dosi di Astrazeneca che non abbiamo utilizzato. Noi abbiamo rispettato le fasce d'età". Il governatore ha fatto il vaccino Astrazeneca. "Io personalmente ho fatto Astrazeneca, sono contento di fare il richiamo a luglio", ha aggiunto.