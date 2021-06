Covid: Fontana, 'dobbiamo stare attenti a variante indiana'

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "Leggo sui quotidiani che la variante indiana si sta diffondendo molto in Inghilterra e che ha avuto qualche caso in Regione Lombardia e in Italia: dobbiamo stare attenti perché si diffonde più facilmente ed è meno sensibile al vaccino. Anche se chi è stato vaccinato e ha preso la variante del Covid19, in piccola parte, infinitesimale, ha avuto conseguenze gravi". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. "Ciò non toglie che gli inviti a mantenere la cautela vadano ripetuti, stiamo attenti, continuiamo a usare la mascherina e il distanziamento, il virus non è finito ancora", ha aggiunto.