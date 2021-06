Vertis cede al Gruppo Gedi la partecipazione nella società innovativa Autoxy

Vertis Venture, il primo fondo di venture capital gestito da Vertis SGR dedicato agli investimenti seed nel Sud Italia, ha ceduto al Gruppo Gedi la propria partecipazione nella società innovativa AutoXY. Fondata a Lecce nel 2009, AutoXY gestisce una piattaforma che semplifica la ricerca di un’automobile creando un collegamento diretto tra gruppi automobilistici, concessionari e clienti finali.



Attraverso l’uso di questo portale di marketing per la compravendita di auto nuove e usate, l’utente viene accompagnato in un percorso che trasforma ogni potenziale interesse in una valutazione o effettiva proposta d’acquisto.



In base all’accordo, GEDI acquisisce il 78% della società mentre il restante 22% resterà in mano al CEO Boris Cito (20%) e al CTO Matteo Serafino (2%), che rimangono dunque coinvolti nel percorso di crescita dell’azienda.



Renato Vannucci, co-fondatore e Vice Presidente di Vertis SGR, che attraverso il Fondo di venture capital Vertis Venture ha supportato la crescita di AutoXY, ha dichiarato: “Con questa operazione abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, AutoXY è certamente un’operazione da manuale. Abbiamo creduto e investito nel progetto di un giovane imprenditore di Lecce e del suo team, insieme a un gruppo di business angel. Abbiamo contribuito alla formazione e alla crescita manageriale del team e delle risorse di AutoXY e creato un’impresa digitale di successo al Sud. Il tutto con un interessante ritorno economico anche per gli investitori del nostro Fondo. Oggi si chiude il nostro percorso e per AutoXY si apre una nuova fase di crescita, grazie alle sinergie e alle opportunità che derivano dall’ingresso in uno dei più importanti Gruppi editoriali italiani”.

Boris Cito, founder e CEO di AutoXY ha commentato: “Sono stati 12 anni molto intensi, ma ricchi di soddisfazioni. Ora voltiamo pagina, nuove sfide ci attendono, sempre pronti a cogliere le opportunità che il mercato propone. Ringrazio i soci che mi hanno aiutato a muovere i primi passi e Vertis, in particolare Renato Vannucci, che ha finanziato e supportato lo sviluppo del progetto. Mi auguro possano sostenere ulteriori iniziative, sempre nel Sud Italia”.

Vertis è stata assistita da Roberto Nigro, equity partner di Mjh Alma STA per gli aspetti legali e da Stefano Siglienti, Presidente e founder di Vintage Capital, come advisor finanziario