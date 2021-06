Pd: Letta, 'al lavoro su Agorà, prossima settimana Direzione'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Ci stiamo avvicinano a luglio, le prossime due settimane noi lavoreremo dentro il Pd con i gruppi lavoro con tutti gli organi del partito, con tutti i parlamentari, la settimana prossima si riunirà Direzione ci incontreremo per definire tutti gli aspetti essenziali" della Agorà che "lanceremo a luglio. L'idea di fondo è che per due mesi faremo un lancio di prova della piattaforma digitale che sarà al stessa che si sta usando per la conferenza sul Futuro dell'Europa". Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina.

"Poi dal 1° settembre partirà lanciata questa operazione fino a fine dicembre. Due mesi di prelancio servono per evitare un inizio in cui la piattaforma possa avere problemi, evitare un inizio in tilt" ma comunque quello delle Agorà "sarà un lavoro in gran parte in presenza fisica, io voglio recuperare l'esperienza fisica. Sarà un grande lavoro di apertura".