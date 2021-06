Moto: Ancma, 'più sostenibilità, sicurezza e interventi a imprese e utenti per ripartire'

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - 'Due ruote, la mobilità già sostenibile'. È il titolo del documento programmatico promosso da Confindustria Ancma-Associazione nazionale ciclo motociclo accessori per comunicare a istituzioni e stakeholder i temi e le priorità del comparto. Messe nero su bianco, in quattordici pagine, non solo le richieste del settore, ma anche i progetti dell’associazione e la fotografia di un’industria trainante e di una filiera fatta di eccellenze.

Con 101 anni di storia e 160 imprese associate, Ancma rappresenta oggi una realtà produttiva che in Italia fattura oltre 8 miliardi di euro e offre impiego a oltre 60mila operatori diretti e indiretti.

Al centro della pubblicazione di Ancma trova spazio la promozione della sicurezza stradale e, tra le altre istanze, gli interventi sul Codice della Strada, quali l’accesso in autostrada e sulle tangenziali per i motocicli 125cc e per quelli elettrici, la definita e strutturale introduzione dello sconto del 30% ai motociclisti sul pedaggio autostradale, ma anche la richiesta di investimenti per l’infrastrutturazione ciclabile e molto altro ancora.