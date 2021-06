Lombardia: riparte 'E-state insieme', rifinanziato bando per attività bimbi e ragazzi

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera per il rifinanziamento del bando 'E-state Insieme', rivolto ai Comuni e agli Ambiti, che potranno partecipare in forma singola o associata, per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, da 0 a 17 anni.

"Per via dei problemi tecnici segnalati da molti enti nella fase iniziale di apertura del bando, avvenuta nelle scorse settimane -spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità- dobbiamo annullare e replicare la presentazione delle domande, in modo tale da offrire a tutti la possibilità di partecipare".

L'iniziativa ha suscitato "molto interesse da parte dei Comuni e degli Ambiti territoriali: moltissime, infatti, sono state le domande inoltrare al sistema, motivo per cui abbiamo deciso di aggiungere altri 3 milioni di euro ai 10 milioni già stanziati nel bando precedente. Con l'approvazione di questa delibera, inoltre, prolunghiamo la data di conclusione delle attività che dovranno essere comprese tra il 21 giugno e il 31 ottobre".