Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (2)

(Adnkronos) - Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicata sul Burl (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.

Chi risulterà tra i beneficiari riceverà servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento disponibilità degli spazi nelle date previste dal Palinsesto; sempre fino ad esaurimento disponibilità, di sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai operato da Emirates. Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso l'Intercontinental Dubai Marina Hotel.