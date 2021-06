Lokky lancia la polizza cyber che tutela dai rischi informatici

Lokky, startup e primo broker assicurativo digitale per le PMI, accelera sulla cyber insurance e lancia una polizza per tutelare micro-imprese, professionisti e freelance dai crescenti tentat ivi di attacchi informatici, phishing e truffe.



Le attività a presidio di tali rischi sono diventate, infatti, una priorità per tutto il tessuto imprenditoriale e istituzionale; in questo ultimo anno abbiamo vissuto una crisi non prevedibile e improvvisa che ha imposto una riorganizzazione degli assetti delle aziende in tempi molto brevi, con conseguenze inevitabili sulla vulnerabilità dei relativi sistemi informatici: le realtà più piccole hanno faticato ad adeguarsi ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro, imposti dall’emergenza. Per il 59% delle piccole e medie imprese1, infatti, l’uso di dispositivi personali e reti domestiche ha esposto le aziende a maggiori rischi di sicurezza e per il 49% di esse sono aumentati gli attacchi informatici. Inoltre, l’uso massiccio dei dispositivi digitali ha facilitato ulteriormente l’accesso ai cyber criminali: già solo da febbraio ad aprile 2020, le campagne malware e phishing legate al Covid-19 sono cresciute da 5.000 a 200.000 a settimana2.



Sebbene la cyber security inizi a rappresentare una priorità anche per le realtà meno strutturate, scarseggiano ancora gli investimenti: soltanto il 22% delle PMI ha stanziato dei capitali dedicati per il 2021, il 20% li aveva previsti ma ha dovuto ridurre i costi in seguito all’emergenza; inoltre, un’azienda su tre non ha un budget da dedicare e oltre un quarto non è interessato all’argomento. In Europa, solo il 28%3 delle PMI si avvale della valutazione del rischio ICT, contro il 70% delle grandi imprese, a causa dei capitali ridotti per sviluppare le infrastrutture e assumere figure professionali ad hoc, ma anche per mancanza di consapevolezza.



La soluzione offerta da Lokky, in collaborazione con Vittoria Assicurazioni, è studiata per assicurare un intervento s pecifico su ogni tipologia di rischio, attraverso un’offerta assicurativa flessibile, tailo r made e focalizzata su diverse aree di copertura.



Assistenza malware: per malfunzionamenti software causati da introduzione di malware, con particolare riferimento ai virus informatici.



Ripristino dati: per il ripristino dei dati e dell’accesso al sistema informatico riportandoli nella stessa condizione dell’ultimo backup disponibile e per la decontaminazione dal malware del sistema informatico o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del sistema informatico.



Estorsione cyber: per contrastare un’estorsione cyber attraverso il pronto intervento di esperti e il ripristino dati ove necessario.



Violazione dati e privacy: per una copertura delle richieste di risarcimento – responsabilità civile – da parte di terzi (clienti, fornitori, dipendenti, etc.) in caso di attacco informatico che comporti violazione della privacy e di dati sensibili contenuti nel proprio sistema informatico.



Spese difesa legale contro organi di controllo: per una copertura delle spese legali sostenute per difendersi contro un’azione degli organi di controllo a seguito di attacco informatico.



Responsabilità Civile per violazione della rete: tutela di quanto sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento a seguito di una richiesta danni per un atto doloso o da un malware che abbia colpito il sistema informatico dell’assicurato che causi un danno a terzi.



Interruzione attività: per ogni giorno di inattività totale o parziale a causa di attacco informatico, l’assicurato riceve una diaria a copertura dell’impatto negativo.



Responsabilità Civile per attività multimediale: tutela l’assicurato per quanto sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza della sua attività multimediale che abbia portato a diffamazione o danno reputazionale, violazione della proprietà intellettuale e violazione o interferenza del diritto alla privacy.



Danno reputazionale: copre le spese sostenute per avvalersi di esperti che gestiscano la tutela dell’immagine e reputazione dell’assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio.



Cyber Crime: a copertura dell’importo illegalmente sottratto da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari o alterazione dei dati nel sistema informatico.





“Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha costituito senz’altro una svolta senza precedenti nella vita di professionisti e imprese: basti pensare all’opportunità di connettersi, imparare, comunicare e compiere transazioni importanti con un semplice “click”, creando però una sovraesposizione di dati personali preziosissimi, non solo per i fruitori ma, soprattutto, per i criminali informatici. Per questo abbiamo deciso di offrire, insieme a Vittoria Assicurazioni con cui ormai lavoriamo da un anno nel contesto dell’innovativo Vittoria hub, una soluzione che protegga il lavoro di imprenditori e professionisti da frodi, furti di dati e informazioni che possano minare lo sviluppo del business e la sua continuità” dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.