Lingua italiana: Accademia Crusca, 'Si dice e si scrive cibersicurezza' (2)

(Adnkronos) - Il gruppo di linguisti Incipit ritiene che in italiano la parola "cibernetica", da cui si può far derivare il prefisso "ciber-" (che va pronunciato com'è scritto), indichi la strada preferibile per la formazione di neologismi: "non vi è motivo di costruire ibridi linguistici con il prefisso 'cyber'". Quanto alla grafia, è opportuno privilegiare, quando non vi sono altri inconvenienti, la forma senza trattino, ad esempio ciberdifesa, cibersicurezza, ciberprotezione, ciberminacce, ciberspazio e via dicendo.