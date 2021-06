Fumetti: da Dylan Dog omaggio a Vasco Rossi, tre canzoni diventano fumetto (3)

(Adnkronos) - Per l'occasione, ogni albo avrà una foliazione speciale e sarà arricchito da 16 pagine extra che conterranno una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco, i testi delle canzoni cui si ispira l'episodio, l'editoriale di Michele Masiero e, nel primo albo, anche uno scritto di Tiziano Sclavi e uno di Davide Bonelli.

A inaugurare il progetto editoriale sarà "Sally", in uscita il 30 giugno: una storia d'amore e ossessione, in bilico tra emozioni, memoria, morte e follia, come nella miglior tradizione dell’'Indagatore dell’Incubo, firmata da Paola Barbato e dal Maestro delle Ombre Corrado Roi.

Tutti e tre gli albi, curati da Roberto Recchioni, saranno come sempre disponibili in edicola, in fumetteria e sul sito di Sergio Bonelli Editore.