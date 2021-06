Fisco: lo scrittore De Giovanni, ‘sì alla patrimoniale, intollerabili le disuguaglianze**

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Una misura giusta soprattutto in un momento come questo “in cui le sperequazioni e le disuguaglianze nel nostro Paese sono intollerabili”. Maurizio De Giovanni, parlando con l’AdnKronos, approva la patrimoniale, proposta sulla quale si è pronunciato anche Alessandro Gassmann in un tweet in cui ha affermato che “in momenti difficili, chi ha molto può e, secondo me dovrebbe, dare a chi è in maggiore difficoltà”.

“Io sono ovviamente favorevole, e lo sono da tempo. Mi rendo conto dell’impopolarità di questa manovra – dice De Giovanni - e di quanto sia facile dire banalmente ‘togliamo le tasse’. E’ un momento in cui le sperequazioni e le disuguaglianze in questo Paese sono intollerabili. La pandemia ha allargato spaventosamente il gap e ha creato una condizione veramente insostenibile. Penso che non possiamo continuare a ballare sul ponte della nave che affonda. Dobbiamo renderci conto che questo è un problema sociale che può diventare anche un serio problema di ordine pubblico".

"Quindi - conclude De Giovanni - semmai c’è stato un momento in cui ci sarebbe bisogno di una presenza solidale di un valore perequativo del fisco, è questo. Non capisco quest’ansia dell’accumulo che crea questo atteggiamento difensivo. Stiamo parlando di patrimoni enormi, valori progressivi. Non vedo proprio il problema”.