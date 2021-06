Eni: Papatheu (Fi), 'De Pasquale autore di crociata contro Berlusconi'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - “Quanto sembra essere accaduto alla Procura di Milano in merito al processo Eni-Nigeria getta ulteriori, inquietanti ombre sull’operato della magistratura. L’apertura da parte della Procura di Brescia di un’indagine nei riguardi dei pubblici ministeri titolari del fascicolo, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, per presunte irregolarità, deve farci riflettere. Si parla di quello stesso De Pasquale che ha portato avanti in tutti questi anni una vera e propria crociata contro il presidente Silvio Berlusconi". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu.

"Occorre, quindi, una riforma seria, profonda, incisiva della giustizia. Speriamo -aggiunge- che il lavoro iniziato dalla ministra competente, Marta Cartabia, possa dare i suoi frutti”.