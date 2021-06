Economia Sostenibile e Solidarietà: RSM insieme a SpesaSospesa.org e Regusto

“Sharing for Charity” è il modello circolare di solidarietà che SpesaSospesa.org, grazie alla tecnologia avanzata di Regusto - co-fondatore del progetto insieme a Lab00Onlus - ha messo in atto e continua a diffondere su tutto il territorio italiano, attraverso partnership e collaborazioni con aziende, charity e pubbliche amministrazioni. Un circolo virtuoso che non si arresta e che oggi, ad un anno di distanza dalla nascita, può contare su una vera e propria community di sostenitori pubblici e privati, con 14 comuni che hanno riconosciuto al progetto il patrocinio ed oltre 800 mila euro raccolti e ridistribuiti alle persone più deboli, attraverso le charity accreditate.

Francesco Lasaponara, vicepresidente di Lab00 Onlus, il comitato promotore di SpesaSospesa.org presieduto da Davide Devenuto, ha le idee chiare in merito al futuro di SpesaSospesa.org e auspica di creare degli ecosistemi di reti a livello locale, che possano garantire al progetto una sostenibilità di medio e lungo termine. “ Il fundrasing non può bastare per tutti – afferma Lasaponara - ed è per questo motivo che ci rivolgiamo alle aziende che con i loro prodotti da rimettere in vendita, attraverso la piattaforma Regusto, a un prezzo sociale, attraverso delle donazioni o attraverso il finanziamento del progetto, possano sostenerci nel medio lungo termine”.

“La tecnologia innovativa che la piattaforma Regusto ha messo al servizio di un progetto virtuoso come quello di SpesaSospesa.org – afferma Marco Raspati CEO di Recuperiamo Srl – non solo consente di fare solidarietà in maniera trasparente e tracciabile, ma offre anche alle aziende che aderiscono, dei tools fondamentali per quantificare in termini di impatto ambientale e sociale il loro impegno solidale, non solo per l’uomo, ma anche per l’ambiente. In questo modo i flussi di solidarietà e di donazione generano dei dati certificati che vanno a comporre il bilancio sociale aziendale”.

E a questa chiamata di responsabilità ha risposto RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., che di SpesaSospesa.org è diventata un partner strategico importante.

“Sosteniamo SpesaSospesa.org su diversi fronti”, afferma Rocco Abbondanza, Managing Partner di RSM: “certificando i dati i in entrata e in uscita dalla piattaforma Regusto e attraverso un attività di controllo

analogo legato ai comuni, i cui ricavi saranno devoluti a SpesaSospesa.org, creando occasioni di contatto con le municipalità, il territorio, l’ecosistema RSM (clienti e partner) e SpesaSospesa.org”.

I NUMERI DI SPESASOSPESA.ORG

Sono stati raccolti da Maggio 2020 a oggi, e tracciati grazie alla tecnologia blockchain di Regusto:

· Impatto sociale: 606.000 pasti equivalenti distribuiti (indice di impatto CSR generato dalla piattaforma Regusto)

· Impatto ambientale: 23.000 kg CO2 risparmiata (indice di impatto CSR generato dalla piattaforma Regusto)

Fondi raccolti: 803.000 € Prodotti transati in totale: 350.834 kg Prodotti donati: 79.822kg (alimentari) 26%; 12.389kg (non-food) 26% Prodotti acquistati: 223.431kg (alimentari) 74%; 35.192kg (non-food) 74%

PARTNER UFFICIALI

Main partners : Sorgenia – CNH Industrial IVECO

Partner : C&A, Serfin - Hexa Credit Care, La Lucente S.p.A, Network Contacts

Technical Partner: Nexo Corporation, Nexma, Rekordata, Grafiche Paciotti, Quadrans Foundation, Colonni&Partners, Abruzzo Distribuzione, CharityStars, CRIBIS società del Gruppo CRIF, Impact Hub, Spacchetti Studio Legale (Supporto tecnologico e legale alla campagna), Efficert, Arena Flegrea, Assobenefit, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A – GSK Consumer Healthcare

Charity Partner : Caritas, Emergency, Terre des Hommes, Croce Rossa Italiana, Emporio della solidarietà, Associazione Restiamo Assieme, Associazione Vitambiente, Azienda Sociale Sud Est, Regaliamoci un sorriso Onlus, Associazione Gli Amici di Carlo, Gruppo Volontariato Vincenziano.

Supporter : Cisco, Legambiente, Italian Global Solution, Slow Food Italia, UGO, Unione Nazionale Consumatori, Associazione Legali Italiani, ALI Autonomie Locali Italiane, ANCI Umbria, Cetri-Tires, VisItalyMaps. Igles Corelli, Ludovica Principato, Enrico Fontana, Luigi Gabriele, Ronnie Kessel - Gruppo Kess