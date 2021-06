Covid: Mattarella, 'da donatori sangue opera preziosa capillare'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "In tempo di pandemia l'esigenza di proteggere la vita, la salute e i diritti della collettività è diventata un'emergenza globale. Gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita in quest'ultimo anno non hanno tuttavia fermato l'opera capillare e preziosa dei donatori e delle associazioni di volontariato che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati a garantire comunque quelle terapie e quegli interventi salvavita che senza la donazione di sangue non sarebbero stati possibili". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Avis nazionale, Gianpietro Briola.

"In occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue 2021, desidero rivolgere un caloroso saluto agli organizzatori e ai partecipanti di questo evento promosso dall'Associazione volontari italiani del sangue, costantemente impegnata -ricorda il Capo dello Stato- nella sensibilizzazione verso la donazione. Il tema scelto 'Dona il sangue e fai battere il mondo' è dedicato a quanti contribuiscono con generosità e responsabilità a diffondere la cultura del 'dono'".