Covid: Bernini, 'bene Green pass ma risolvere questione app IO'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "La firma del regolamento sul Green pass europeo è la garanzia per il rilancio del turismo e per un’estate ricca di presenze straniere. Per evitare una falsa partenza, però, è urgente risolvere subito il problema dell’App IO, sollevato dal Garante per la privacy, che ha suscitato critiche anche motivate, perché si limita la facoltà dello Stato di utilizzare le banche dati pubbliche ai fini della sicurezza sanitaria e si lascia invece che i giganti del web ne facciano un uso indiscriminato". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Ma alcuni rilievi -aggiunge- sono assolutamente condivisibili, come l’esclusione del pass per attività abituali come andare al ristorante, in un negozio o sul luogo di lavoro, o la richiesta di idonee garanzie per prevenire discriminazioni nei confronti di chi, per motivi clinici, non può sottoporsi alla vaccinazione. Evitiamo dunque di compromettere l’avvio della stagione turistica a causa della consueta babele di norme e di eccezioni che bloccano tutto”.