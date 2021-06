Turchia: Draghi, 'ruolo in Nato importantissimo'

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - "Il ruolo della Turchia nella Nato è importantissimo, deve e vuole rimanere un partner affidabile della Nato. E queste voci che la vorrebbero fuori o distante dalla Nato non hanno fondamento". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa conclusiva del G7 in Cornovaglia, rispondendo ad una domanda sui rapporti con la Turchia alla vigilia del vertice Nato in programma a Bruxelles.