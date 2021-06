Milano: Sardone (Lega), 'amministrazione incapace di affrontare problema sicurezza'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Risse, rapine, aggressioni, a Milano un’altra notte di criminalità e violenze. Episodi inaccettabili in diverse zone della città, con le cronache che raccontano di ragazzi aggrediti da un gruppo di nordafricani nella zona di corso Como e addirittura tre differenti risse in piazza 24 Maggio. E’ evidente che a Milano, purtroppo, esiste un problema sicurezza, ennesimo fallimento dell’amministrazione di sinistra che si rivela incapace di affrontare la questione in maniera adeguata". Lo afferma Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega.

"I milanesi -aggiunge- sono stufi di convivere con questo genere di notizie, serve un netto cambio di rotta e un’amministrazione che metta la sicurezza dei cittadini in cima alle priorità: Milano merita di meglio”.