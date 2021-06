Milano: Netflix lancia 'Summertime 2', il cast sbarcato in Darsena

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - La Darsena di Milano come un set di Netflix: per il lancio di 'Summertime 2', sono arrivati due mosconi rossi e blu sui quali il pubblico viene invitato salire a bordo per fare un giro tra i Navigli.

Da ieri mattina all'alba, sulla sponda Gabriele d’Annunzio, ha preso forma un allestimento ispirato alla serie prodotta da Cattleya, parte di Itv Studios. Oltre alla ricostruzione dello stabilimento romagnolo Bagno Paradiso, con ghiaccioli e cappellini, sono apparse anche le imbarcazioni a remi che hanno traghettato il cast e gli ospiti per un giro alla scoperta delle sponde dei Navigli viste da una prospettiva inedita. A bordo di due barche dragon boat, poi, i fotografi hanno seguito il tragitto del cast, realizzando un originale servizio fotografico.

Tra i presenti, i protagonisti della serie Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Lucrezia Guidone, Thony, Alberto Boubakar Malanchino, Giovanni Anzaldo, oltre alla cantautrice Ariete che ha contribuito alla colonna sonora della serie.