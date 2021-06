Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il neo Movimento cambierà linguaggio, per me onorevoli non è una parola diffamatoria, perchè onore e disciplina è nella Costituzione, si è onorevoli o meno a seconda di come si svolge il mandato: se nell'interesse personale, se nell'interesse di bottega, è chiaro che non è un ruolo onorevole". Lo ha annunciato Giuseppe Conte, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.