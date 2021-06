Libia: Prodi, 'fantascientifico che Turchia comandi, Ue risolva problema'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - I problemi con la Turchia li "deve affrontare l'Europa con energia ed unità. La Turchia e la Russia che si spartiscono il Mediterraneo semplicemente perchè noi non abbiamo un accordo è stranissimo. La Turchia è un grande Paese a cui vogliamo tutti bene, ha un prodotto nazionale lordo un po' inferiore a quello della Spagna, l'idea che venga a comandare in Libia, cioè a casa nostra, mi sembra un pochino fantascientifico". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.

"Ma questo -ha aggiunto l'ex premier- non ce lo possono risolvere gli Stati Uniti, è un problema che dobbiamo risolvere a livello interno europeo con un nostro accordo. E' inutile che pensiamo che ce lo risolvano gli altri".