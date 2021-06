Libia: Draghi, 'rispetto cessate fuoco essenziale per avviare ricostruzione'

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - "La prima esigenza che la Libia ha è quella di attuare il cessate il fuoco, questo significa che i militari, i combattenti, i mercenari di altri Paesi devono andare via: i siriani, i russi, i turchi. Questa è la strada con cui la Libia può iniziare la ricostruzione del Paese. C'è una data molto importante, le elezioni a dicembre: se le riescono a fare sarà una demarcazione tra lo stato di caos dell'anno scorso e quella di oggi. Naturalmente la situazione politica è sempre molto fragile". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G7, parlando della situazione in Libia.