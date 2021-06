Governo: Conte, 'sostegno a Draghi chiaro e trasparente, ma dobbiamo pesare in decisioni'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Se sarò confermato leader del Movimento Cinquestelle il sostegno al Governo Draghi continuerà ad essere chiaro e trasparente. L'unica cosa che non si può chiedere ad un partito di maggioranza relativa, non del due per cento, di non pesare al tavolo decisionale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

"Ci sono stati una serie di fattori concomitanti, questo momento di transizione ha impedito al Movimento 5 stelle di esprimere appieno una chiara forza politica anche sui tavoli -ha spiegato l'ex premier- però siccome si sta concludendo avremo sicuramente un Movimento 5 stelle con un'identità e linea politica chiare e forti che dovremo far valere".

"Dobbiamo avere un apporto critico, abbiamo la responsabilità di rappresentare un'ampia fetta della popolazione, se non potessimo intercettare le loro istanze e portarle al tavolo del Governo, che ci stiamo a fare? Ma questo non significa che saremo partito di lotta e governo come altri -ha assicurato Conte- Continueremo ad appoggiare il Governo Draghi in modo leale e costruttivo, però è chiaro che vogliamo poter dire la nostra e il Governo sarà il primo a beneficiarne".