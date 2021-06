Frosinone: nascondeva droga in chiavi auto e accendisigari, 38enne arrestato

Milano, 12 giu.(Adnkronos) - Nascondeva in casa droga sistenata nelle chiavi dell'auto e negli accendisigari. Per questo un 38enne è stato arrestato. E' accaduto ella tarda serata di ieri, ad Alatri, in provincia di Frosinone. Ad arrestare l'uomo, i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, in seguito a un servizio di controllo del territorio.

I militari avevano fermato per accertamenti un 43enne, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, che viaggiava sulla sua auto. Dopo aver trovato a bordo un involucro contenente circa 0,308 grammi di cocaina, hanno deciso di approfondire. Così, attraverso immediati accertamenti info-investigativi e comprendendo che in quella zona abitava un noto spacciatore, hanno deciso di recarsi presso l’abitazione di quest’ultimo per effettuare una perquisizione domiciliare.