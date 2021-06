(Adnkronos) - Christian Eriksen è in "condizioni stabili" dopo il malore che lo ha colpito ieri durante il match tra la Danimarca e la Finlandia a Euro 2020. Lo rende noto la federcalcio danese in un comunicato. "Questa mattina abbiamo parlato con Eriksen, che ha mandato i saluti e i ringraziamenti ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in ospedale per ulteriori esami", spiega la federazione.