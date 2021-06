Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 giugno

(Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, 13 giugno, con i dati regione per regione della Protezione Civile. Le news su contagi e morti nelle regioni. Il punto sui vaccini dopo lo stop alla somministrazione di AstraZeneca per gli under 60. Alla vigilia del cambio colore e del passaggio in zona bianca di Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento ecco i dati e i numeri aggiornati sulla pandemia di coronavirus da Veneto e Campania, Sardegna e Sicilia e le ultime notizie sui nuovi casi nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni:

Sono 123 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 13 giugno, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui canali social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 123 su 12.175 test di cui 7.671 tamponi molecolari e 4.504 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,01% (2,6% sulle prime diagnosi)", spiega Giani, che fa anche il punto sulla campagna vaccinale nella regione: "Vaccini attualmente somministrati: 2.504.985", fa sapere il governatore toscano.

Sono 34 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 13 giugno. Da ieri sono stati processati 2162 tamponi: 1043 nel percorso nuove diagnosi (di cui 297 screening con percorso Antigenico) e 1119 nel percorso guariti (il rapporto positivi testati è del 3,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 33 (17 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (8 casi rilevati), contatti in setting domestico (11 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati). Tre casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso screening un totale di 297 test antigenici sono stati effettuati, con un caso di positività: il rapporto positivi/testati è inferiore all'1%.