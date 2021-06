Covid: Crisanti, 'mix vaccini soluzione non supportata da dati sperimentali'**

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "A questo pasticcio che è stato fatto si cerca di rimediare proponendo la doppia vaccinazione. Personalmente penso che dal punto di vista immunologico scientifico non ci dovrebbero essere problemi, ma rimane il fatto che implementiamo una misura che dal punto di vista sperimentale non è supportata da dati". Lo ha detto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre, riferendosi alle indicazioni sulla cosiddetta vaccinazione eterologa, dopo il caso della diciottenne deceduta dopo essersi vaccinata con Astrazeneca.