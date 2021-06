Covid, 1.390 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 1.390 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.723) a fronte di 134.136 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell'1,04%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 26 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 52 registrati ieri. I guariti sono 3.460 e gli attuali positivi scendono a 160.313 (2.096 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.542. Le terapie intensive sono 565 ricoverati con 20 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 156.206 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (257), seguita da Sicilia (183), e Campania (147). (ITALPRESS). bla/vbo/r 13-Giu-21 17:10