Comunali: Rosato, 'amministratori sappiano utilizzare risorse Recovery'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Le Amministrative sono una partita importante che riguarda le città. La politica nazionale si concentri sulla cosa importante che deve fare: far ripartire l’economia e dare risposte agli italiani. Gli italiani si aspettano, dopo questa crisi, una politica capace di rilanciare il Paese. Poi le elezioni amministrative determineranno sicuramente amministratori che devono essere in grado di saper spendere, e spendere bene, le risorse del Recovery Fund, che sono tante e servono a rilanciare le nostre comunità locali”. Così il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, in un’ intervista a 'Sassi Live', durante la recente visita in Basilicata. “Mi auguro -aggiunge- che vi sia una campagna elettorale con toni adeguati alla crisi che stiamo attraversando”.