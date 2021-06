Como: Cecchetti (Lega), 'via irregolari da Lombardia'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il gravissimo episodio di violenza sessuale accaduto a Como, che ha portato in manette un clandestino nigeriano con precedenti penali cui già era stata respinta l’infondata domanda di protezione internazionale dopo aver goduto senza motivo dello status di richiedente asilo, conferma la necessità di espellere gli irregolari dal territorio lombardo". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda.

"Attenzione. Non parliamo -sottolinea- di piccoli numeri. Secondo i dati dell’Orim, l’Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità, e quelli di Polis, l'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, in Lombardia ci sarebbero oltre 100mila clandestini. Giusto per capirci significa che la teorica quinta città della Lombardia, dopo Milano, Brescia, Monza e Bergamo, sarebbe la virtuale città dei clandestini. Ma il ministro Lamorgese conosce bene questi numeri essendo stato il prefetto di Milano negli anni sciagurati in cui al Viminale c’era Alfano, quando in Lombardia veniva inviato un sesto dei clandestini che in quegli anni sbarcavano sulle nostre coste a centinaia di migliaia".

"Abbiamo mantenuto e ospitato per anni questi clandestini subsahariani, la maggior parte nigeriani, che non avevano titolo per restare sul nostro territorio: ora -conclude Cecchetti- chi li ha fatti entrare, ovvero il ministero degli Interni, ha la responsabilità di rimpatriarli".