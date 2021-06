Clima: Draghi, 'se manca impegno Paesi c'è strada dazi'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "L'Italia ha speso moltissimo negli ultimi 10 anni per migliorare le emissioni, ma se non possiamo fidarci delle politiche interne degli altri Paesi si comincerà ad applicare una tassa che aggiusti la differenza dei costi di produzione. Questo è il primo passo verso il protezionismo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio sul tema del clima nella conferenza stampa al termine del G7 in Cornovaglia.