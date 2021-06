Pd: Letta, 'dopo 4 anni primi nei sondaggi, vuol dire che ci siamo'

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Io non credo ai sondaggi, ma santo cielo erano 4 anni che un sondaggio non dava il Pd primo partito italiano! Ora lo lasciamo da parte, ma Ipsos è il miglior sondaggista italiano, aver dato per la prima volta, dopo 4 anni, il Pd davanti a tutti vuol dire che ci siamo, che ce la giochiamo, che non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa". Lo ha detto Enrico Letta parlando all'assemblea degli iscritti Pd a Taranto.