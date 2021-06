Milano, 12 giu. (Adnkronos) - I carabinieri di Milano hanno fermato e accompagnato in caserma la moglie dell'uomo di 55 anni morto accoltellato e trovato in auto questo pomeriggio agonizzante. I militari hanno trovato e fermato la donna a circa un chilometro dall'auto: aveva i vestiti macchiati di sangue e una ferita alla mano. La vittima è di Milano: incensurato, faceva il commesso in un supermercato.