Falmouth, 12 giu. (Adnkronos) - Un po' di jogging e una nuotata nelle gelide acque dell'atlantico, in Cornovaglia. Boris Johnson in 'versione sportiva' prima di prendere parte alla seconda giornata del G7, che lo vede padrone di casa a 'Carbis Bay'. Questa mattina, ritratto dai fotografi, il primo ministro inglese si è prima concesso una corsetta defaticante, poi si è immerso in acqua per una breve nuotata.