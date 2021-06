G7: Draghi vede Biden 'identità di vedute a 360°', incognita Cina** (2)

(Adnkronos) - Alla fine sul tema Cina si consuma un cortocircuito di comunicazione, con palazzo Chigi che fa sapere che la questione non è stata toccata nel bilaterale Draghi-Biden, mentre la Casa Bianca in una nota diramata in serata sull'incontro annovera i rapporti con Pechino tra i temi trattati, o meglio tra le sfide globali da affrontare insieme, con Libia e Russia. Dalla presidenza del Consiglio, dopo il comunicato della Casa Bianca, fanno sapere all'Adnkronos, che tra i due leader c'è stata una "sostanziale identità di vedute" a 360 gradi, "un comune sentire".

Draghi ha ringraziato il presidente americano per il suo impegno nei confronti dell'Unione Europea, un rapporto rinsaldato dopo gli alti e bassi che hanno segnato l'amministrazione Trump. "Il quadro politico cambia spesso, ma certe cose come la nostra profonda alleanza con gli Usa non cambiano mai", ha detto Draghi rivolto a Biden.

Poco dopo, il premier italiano puntella la rotta della sua politica, improntata all'atlantismo. "Sin dalla formazione governo sono stato molto chiaro che i pilastri della politica italiana sono l'europeismo e l'atlantismo", dichiara infatti il premier italiano al termine dell'incontro, parole che arrivano via sms ai cronisti, che non riescono a raggiungere Carbis Bay al termine del bilaterale, bloccati a 400 metri dall'arrivo per il passaggio delle delegazioni dei leader, complici le regole di sicurezza ferree del governo inglese.